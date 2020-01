Brasil x Uruguai: onde assistir ao vivo ao jogo do Pré-olímpico

Por Ciro Campos

Brasil e Uruguai fazem nesta quarta-feira, em Pereira, na Colômbia, o confronto direto entre os líderes do grupo B do Pré-Olímpico, torneio que decidirá os dois representantes da América do Sul nos Jogos de Tóquio. A partida será realizada às 22h30 (horário de Brasília) no estádio Hernán Ramírez Villegas. É possível assistir ao jogo pela TV Fechada e também pela internet.

Onde assistir ao vivo Brasil x Uruguai?

A partida terá transmissão pelo canal SporTV. Uma outra opção é assistir online pelo site e aplicativo do SporTV Play.

Na estreia, a seleção brasileira bateu o Peru por 1 a 0, com gol do atacante Paulinho. A equipe do técnico André Jardine lidera o grupo com mesmos três pontos do que o Uruguai. Depois do próximo compromisso, o time folgará na terceira rodada e depois retoma o calendário com compromissos diante da Bolívia, na terça-feira, e contra o Paraguai, três dias depois.

O Uruguai também ganhou por 1 a 0 na estreia. O adversário foi o Paraguai e o gol foi marcado pelo atacante Diego Rossi. Após enfrentar o Brasil, a equipe terá pela frente jogos contra Bolívia e Peru. Em caso de mais duas vitórias, a equipe estará garantida no quadrangular final da competição.