Brasil x Uruguai: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Brasil volta a campo nesta quinta-feira para enfrentar o Uruguai, na Arena Amazônia, pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. A partida marca o reencontro da seleção com a torcida brasileira, afastados desde o início da pandemia da covid-19. Uma vitória pode deixar ainda mais encaminhada a vaga do time de Tite na Copa do Mundo do Catar, que lidera a classificação com 28 anos, enquanto os uruguaios estão em quarto lugar, com 16.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

Brasil x Uruguai terá transmissão ao vivo pela Rede Globo e pelo SporTV. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Amazônia, em Manaus.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Brasil : Éderson; Emerson, Lucas Verissimo, Thiago Silva e Alex Sandro; Fabinho, Fred e Lucas Paquetá; Raphinha, Gabriel Jesus e Neymar. Técnico : Tite.

: Éderson; Emerson, Lucas Verissimo, Thiago Silva e Alex Sandro; Fabinho, Fred e Lucas Paquetá; Raphinha, Gabriel Jesus e Neymar. : Tite. Uruguai: Muslera; Nández, Coates, Godín e Piquerez; Federico Valverde, Matías Vecino, Bentancur e De la Cruz; Luis Suárez e Edinson Cavani. Técnico: Óscar Tabárez.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Brasil vem de empate sem gols com a Colômbia, em Barranquilla, jogo que marcou o primeiro tropeço do time nas Eliminatórias. Já o Uruguai vem de derrota por 3 a 0 para a Argentina, em Buenos Aires.