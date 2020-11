Brasil x Venezuela: onde assistir, escalação, horário, local e últimos resultados

Embalado com 100% de aproveitamento, a seleção brasileira enfrenta a Venezuela nesta sexta-feira, às 21h30, no Estádio do Morumbi, em partida válida pela terceira rodada das Eliminatórias para a Copa de 2022. É possível assistir ao vivo ao jogo pela TV Globo, pelo canal SporTV e o Estadão fará transmissão em tempo real.

HORÁRIO

A partida será realizada às 21h30, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Brasil x Venezuela terá transmissão ao vivo pela TV Globo. Também é possível assistir pelo SporTV e o Estadão fará tempo real.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Allan, Douglas Luiz e Éverton Ribeiro; Gabriel Jesus, Richarlison e Roberto Firmino.

Venezuela: a definir

ÚLTIMOS RESULTADOS

Enquanto o Brasil venceu seus dois jogos anteriores nas Eliminatórias, a Venezuela perdeu. Com isso, o time de Tite lidera a competição com seis pontos, enquanto o adversário ocupa a penúltima posição, ficando à frente da Bolívia apenas pelo saldo de gols (-4 x -6).

Na rodada passada, o Brasil derrotou o Peru por 4 a 2, em Lima, enquanto a Venezuela perdeu em casa por 1 a 0 para o Paraguai.

PRÓXIMOS JOGOS

Após o confronto desta sexta-feira, as duas seleções voltam a campo na próxima terça-feira. O Brasil vai visitar o Uruguai, às 20h, enquanto a Venezuela recebe o Chile, às 18h.