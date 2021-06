Brasil x Venezuela: onde assistir, horário, local e escalações das equipes

Com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias, a seleção brasileira volta as atenções para a Copa América. O time comandado por Tite estreia neste domingo contra a Venezuela, em partida válida pela primeira rodada do Grupo B — que conta ainda com Colômbia, Equador e Peru. A bola rola às 18h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, e terá exibição na TV aberta e em canais fechados.

A lista de convocados para a disputa do torneio continental é a mesma da que representou o Brasil na recente data Fifa para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo. A ausência é o zagueiro Rodrigo Caio, convocado após o corte de Thiago Silva, que retorna ao Flamengo após a recuperação do companheiro.

Na última terça-feira, após a vitória por 2 a 0 sobre o Paraguai, os atletas da seleção divulgaram uma nota na qual afirmaram “ser contra a organização” do torneio, realizado no Brasil após Colômbia e Argentina declinarem de sediar o evento. Entretanto, os jogadores decidiram participar da competição.

Sem tradição em torneios continentais, a Venezuela tem como principais destaques jogadores conhecidos do futebol brasileiro: Savarino, do Atlético-MG; Otero, do Corinthians; e Soteldo, ex-Santos. A seleção venezuelana nunca venceu o torneio, assim como nunca disputou uma Copa do Mundo. O Brasil é o terceiro maior vencedor, com 9 títulos.

ONDE ASSISTIR

A partida terá exibição no SBT, além dos canais ESPN e FOX Sports. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A seleção brasileira estreia na Copa América com a Venezuela às 18h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Brasil: Éderson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Fred (Douglas Luiz) e Roberto Firmino; Gabriel Jesus, Neymar e Richarlison. Técnico: Tite

Venezuela: Faríñez; Feltsche, Osorio, Ángel e Rosales; Cásseres, Rincón e Moreno; Savarino, Machís e Rondón. Técnico: José Peseiro.