Brasileiros preferiam encarar a Holanda nas oitavas de final da Copa

A preferência dos brasileiros não foi atendida. Em enquete realizada nesta segunda-feira, o Estado perguntou aos internautas qual seleção os torcedores gostariam de enfrentar pelas oitavas de final. Das 114 pessoas que votaram, 57% disseram que seria melhor se o Brasil enfrentasse a Holanda, que garantiu a primeira colocação do Grupo B, com a vitória por 2 a 0. Na votação apertada, acertaram os 43% que preferem encarar o Chile na segunda fase do Mundial. O jogo entre Brasil e Chile vai acontecer no sábado, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, às 13h.



Paulo Whitaker/Reuters