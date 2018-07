Briga entre Hamilton e Rosberg pode interferir no título da Mercedes?

Em 2007, Fernando Alonso, então recém-contratado pela equipe britânica McLaren e Lewis Hamilton, estreante na Fórmula 1, formaram a dupla de uma das equipes mais tradicionais da competição, com um carro muito superior aos rivais. Mas, o que parecia impossível aconteceu. Após liderarem o torneio durante toda a temporada, Alonso acusou a McLaren de favorecer Hamilton e a queda no fim do torneio foi iminente. Na última etapa, no Brasil, Raikkonen acabou campeão após uma combinação de resultados, um ponto à frente dos pilotos das McLaren.

Nesta temporada, mais uma vez, Hamilton é protagonista, mas é quem faz uma série de acusações contra a equipe Mercedes, grande favorita ao título da competição e o piloto alemão Nico Rosberg, líder da disputa entre pilotos.

Vencedora de 9 das 12 etapas da competição, a Mercedes pode perder o título caso a briga entre os pilotos da equipe continue dentro das pistas?

