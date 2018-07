Briga, expulsões e cabeçada em Tévez: 1º Boca x River do ano não termina bem

Boca x River é sempre um grande clássico. E a tensão muitas vezes extrapola o campo e chega até os torcedores, como na Libertadores do ano passado, quando torcedores do Boca Juniors tacaram spray de pimenta nos jogadores do River Plate – a atitude paralisou o jogo e eliminou o clube xeneize da competição.

Ontem, no torneio amistoso de Mar del Plata, houve nova confusão. Dessa vez, entre os próprios jogadores. Na partida foram marcadas 40 faltas – nove cartões amarelos e cinco expulsos: Silva, Peruzzi e Cata Díaz (Boca); Maidana e Pisculichi (River). Após discussão com Tevez, Maidana deu uma cabeçada no atacante que já defendeu o Corinthians.

A partida teve vitória por 1 a 0 do River Plate, com gol de pênalti de Pisculichi.

CONFIRA COMO FOI A BRIGA