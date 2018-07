Brigas, escândalos sexuais, religião e doping. Especial contará tudo sobre os 10 principais jogadores da Copa

Os maiores craques do planeta estarão reunidos da África do Sul. Na próxima semana, o internauta do estadão.com.br poderá conferir um especial com o perfil completo de cada um dos 10 principais jogadores da Copa do Mundo.

Brigas, escândalos sexuais, doping e religião. Polêmica é o que não falta na vida dos atletas. Muitos tiveram de superar uma infância pobre, como Messi, que teve as portas fechadas pelo River Plate para um tratamento de um problema de crescimento.

Outros tiveram mais sorte, como Kaká, que recebeu uma boa educação e se tornou modelo para a juventude.

Não deixe de conferir o especial na próxima semana.

KAKÁ

Brasil – Religioso, habilidoso e tido como exemplo para os jovens. Técnica invejável e grande precisão nos passes.

MESSI

Argentina – Enfrentou grandes dificuldades na carreira, mas venceu e hoje encanta o mundo com a magia dos seus pés.

CRISTIANO RONALDO

Portugal – Baladeiro, namorador e encrenqueiro. Força física invejável e grande poder de finalização.

FERNANDO TORRES

Espanha – Metrossexual preocupado com o penteado do dia. Oportunista mortal dentro da área.

ROONEY

Inglaterra – Pavio curto. Grande força física, ótima visão de jogo e boa qualidade nas finalizações.

RIBERY

França – Venceu um acidente de infância. Habilidoso, mas com a cabeça pequena que o faz cair em escândalos.

CANNAVARO

Itália – Raça e marcação implacável. Discussões, doping e muito assedio durante a carreira.

KLOSE

Alemanha – Nasceu com o DNA do esporte no sangue. Artilheiro, tem a cabeça iluminada para jogadas aéreas.

DROGBA

Costa do Marfim – Venceu as dificuldades financeiras do país. Virou um atacante poderoso, mas vulnerável aos cartões.

ROBBEN

Holanda – Casado com a bela Bernadien Eillert. Tem uma habilidade fantástica, porém seu futebol sofre com lesões.