Brighton x Liverpool: onde assistir, escalação e horário

Ainda em clima de festa por ter conquistado o título com muita antecipação, o Liverpool enfrenta o Brighton nesta quarta-feira, no Falmer Stadium, às 16h15, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês.

Onde assistir Brighton x Liverpool

A partida terá transmissão pelo canal ESPN Brasil, que também vai passar pelo site e aplicativo Watch ESPN.

Escalação de Brighton x Liverpool

A definir

O Liverpool lidera o Campeonato Inglês com 89 pontos e na rodada passada derrotou o Aston Villa em casa, por 2 a 0.

Já o Brighton soma 36 pontos e precisa pontuar para se afastar da zona de rebaixamento. Na rodada passada, a equipe venceu fora de casa o Norwich por 1 a 0.