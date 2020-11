Brighton x Liverpool: onde assistir, horário e classificação

Em lados opostos da tabela, Brighton e Liverpool se enfrentam neste sábado, às 09h30 (horário de Brasília), no estádio Falmer Stadium, pela décima rodada do Campeonato Inglês. O confronto terá transmissão ao vivo pela TV fechada.

HORÁRIO

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

O jogo entre Brighton e Liverpool será neste sábado, às 09h30, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Brighton x Liverpool terá transmissão ao vivo pela ESPN Brasil.

CLASSIFICAÇÃO

O Liverpool tem 20 pontos e ocupa o segundo lugar. Os time do técnico Jurgen Klopp vem de vitória por 3 a 0 diante do Leicester e igualou a pontuação com o líder Tottenham. Já o Brighton tem 9 e se encontra na décima sexta colocação. A equipe vem de vitória por 2 a 1 diante do Aston Vila.