Bruno César: Que achado!

Ainda não dá para dizer que ele veio para resolver o problema da armação no meio-campo do Corinthians, agora, que partida contra o Santos fez o recém-contratado Bruno César! Ou melhor, como jogou nas suas duas únicas partidas até aqui. O jovem, de 21 anos, vice-campeão Paulista pelo Santo André, chegou disposto a garantir sua posição no time titular.

Diante do Grêmio Prudente, ele entrou, bateu uma falta e a bola foi para o gol. No clássico deste domingo, participou de um e ainda marcou o seu. Além disso, organizou a equipe. Não é aquele autêntico camisa 10, dos sonhos dos torcedores mais saudosistas, mas tem o seu valor.

Desde a saída de Douglas, o setor de criação carece de um homem mais organizador. Do atual elenco, Matías Defederico chegou com status de craque e já está prestes a ser negociado. Danilo nem de longe lembrou o campeão mundial de clubes com o São Paulo em 2005. Agora é a vez de Bruno César.

Em Campinas. O São Paulo perdeu a chance de entrar no grupo dos quatro melhores do Campeonato Brasileiro. Pelo o que apresentou, o empate com o Guarani ficou de bom tamanho. O time do técnico Ricardo Gomes é um que aguarda a pausa para a Copa do Mundo.