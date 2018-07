Busca por voz no Google traz praticidade na Copa das Confederações

Aplicativo do Google para smartphones já dispõe da ferramenta de busca por voz para facilitar pesquisas longas. Com resultados mais rápidos e precisos, é só abrir o app, clicar no ícone do microfone e falar no vocal o que você quer pesquisar. Na Copa das Confederações, a tecnologia pode ajudar torcedores a preparar roteiros, descobrir o caminho para os estádios e até saber a previsão do tempo. O app do Google está disponível para celulares com sistemas Android e iOS. Em alguns smartphones, o aplicativo já vem inserido.

Veja abaixo algumas utilizações para o app:

– Como estará o tempo na hora do jogo?

– Quer ir comer alguma coisa depois da partida?

– Está saindo do hotel e não sabe qual é a melhor rota para o estádio?





– Quer informações sobre algum jogador?