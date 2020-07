Cagliari x Juventus: onde assistir e horário do jogo

A campeã Juventus entra em campo pela primeira vez após conquistar o título do Campeonato Italiano nesta quarta-feira. A equipe de Turim enfrenta o Cagliari no Sardegna Arena, às 16h45, pela 37ª rodada da competição.

Onde assistir Cagliari x Juventus ao vivo?

A partida terá transmissão pelo canal Rai. Não haverá narração brasileira para a partida.

Com 83 pontos, a Juventus já tem garantida a taça, conquistada na rodada passada, quando o time de Cristiano Ronaldo derrotou a Sampdoria por 2 a 0. A Juve aproveita as duas últimas rodadas do Italiano para treinar visando o confronto com o Lyon pela Liga dos Campeões. No jogo de ida, os franceses venceram por 1 a 0 e a volta está marcada para o dia 7 de agosto.

Enquanto a Juventus festeja, o Cagliari tenta terminar a temporada surpreendendo. O time tem 42 pontos e ficará no grupo dos times que não foram rebaixados e nem conquistaram classificação para algum torneio europeu. Na rodada passada, a equipe perdeu em casa para a Udinese por 1 a 0.