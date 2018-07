Cambista vende ingressos para chilenos por R$ 3 mil cada

Diego Zanchetta, São Paulo – Cambistas estão vendendo bilhetes para chilenos por RS 3 mil na esquina da Avenida Aguia de Haia com a Rua Aricurana, ao lado do Itaquer?o, na zona leste. Os cambistas ficam abordando dezenas de chilenos que estão chegando de ônibus sem ingressos, após dois dias de viagem. Os cambistas inclusive tentaram agredir um grupo de chilenos que estava no M Hotel e desistiu na hora de comprar os bilhetes. Um dos que compraram os bilhetes por 3 mil é Pablo Mariaga, de 39 anos, de Rancagua. “Espero que não sejam falsos”, afirmou. Outro cambista brasileiro foi flagrado vendendo ingressos para grupo de chilenos em frente ao M Hotel, na Rua Aricurana, ao lado do Itaquerao.