Depois de confusão com Zidane, câmera flagra Cristiano Ronaldo reclamando de companheiro

Após a polêmica com o técnico Zidane, quando o craque Cristiano Ronaldo ficou irritado por ser substituído e xingou o comandante do Real Madrid, parece que ele ainda não acalmou os ânimos. Desta vez, o jogador foi flagrado reclamando de Keylor Navas, após o empate em 2 a 2 com o Borussia Dortmund, na partida de ontem.

Em conversa com Gareth Bale, o astro português deixou claro sua indignação com o goleiro da equipe, ele chegou a fazer um gesto mostrando como o jogador deveria ter encaixado a bola. Além da reclamação, Cristiano Ronaldo também foi flagrado pedindo para ver o gol que marcou.