Camisa que lateral colombiano usou quando machucou Neymar é leiloada

Conhecido por negociar uniformes originais, o site Bazar Sports está fazendo um leilão da camisa usada por Juan Camilo Zúñiga, nas quartas de final da Copa do mundo. O traje vermelho é o mesmo que o lateral-direito da seleção colombiana estava vestindo quando deu uma joelhada em Neymar, que culminou em fratura na coluna do brasileiro, o deixando fora do Mundial.

No portal, ligado ao ex-jogador Deco, a camisa do lateral colombiano foi postada com lance inicial de 500 dólares (aproximadamente R$ 1100) e até a manha desta sexta-feira, já estava cotada em cerca de 2 mil dólares (mais de R$ 4500). Quem quiser comprar a camisa de Zúñiga tem até 10 dias para fazer um lance.