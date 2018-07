Campeões em 2005, Danilo e Fábio Santos celebram o bi

Danilo e Fábio Santos foram campeões mundiais com o São Paulo em 2005, quando a equipe tricolor derrotou o Liverpool por 1 a 0. Hoje, contra o Chelsea, os dois jogadores foram muito importantes para a segunda conquista do Corinthians.

O lateral lembra que era muito jovem quando fez parte do elenco de Paulo Autuori. “Quando vim (para o Mundial) com o São Paulo, tinha 19, 20 anos, e era reserva. Tenho um carinho especial por aquele título, mas agora fui campeão como titular. Estou muito feliz por ter conseguido esse feito, me sinto um cara abençoado por Deus.”

Já Danilo destacou que a experiência de sete anos atrás foi importante para o jogo de hoje. “Eu já ganhei esse campeonato e tinha isso comigo, de pegar essa bola, segurar, cadenciar. Deu certo.”

O meia também lembrou que precisou superar a desconfiança dos corintianos para conquistar o coração do torcedor. “Eu vim de um time rival. Joguei lá três anos e chegar e conquistar a torcida é difícil. Mas eu lidei com isso da melhor forma possível, esperei minha oportunidade e fui conquistando meu lugar devagarzinho.”