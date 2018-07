Campeonato Inglês estreia uso de spray para indicar faltas e barreiras

Depois do sucesso do spray que indica posição de faltas e barreiras na Copa do Mundo, a Premier League, primeira divisão do Campeonato Inglês, decidiu adotar a ferramenta nesta temporada. Usado por árbitros brasileiros desde 2001, a invenção conquistou a Fifa somente 12 anos depois e parece ter chegado ao Velho Mundo para ficar.

“Ficou claro na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, que o spray beneficia árbitros, jogadores e todos aqueles que assistiram às partidas”, disse o diretor executivo da Premier League, Richard Scudamore. “Após consultar os clubes e a associação de árbitros, decidimos introduzir o spray na Premier League”.

O spray, inspirado em espuma de barbear, é feito a partir de espuma volátil biodegradável e pode durar por até um minuto sobre a grama.