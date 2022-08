Campeonato Italiano: quando começa, onde assistir, tabela, times e regulamento da Serie A 2022/23

O Campeonato Italiano dará seu pontapé inicial na temporada 2022/2023 no dia 13 de agosto. O encerramento do torneio está previsto para 4 de junho de 2023. A Serie A é disputada novamente por 20 clubes, que se enfrentam em turno e returno, totalizando 38 rodadas. Confira a tabela completa do torneio aqui.

Os quatro primeiros colocados garantem vaga direta na próxima edição da Liga dos Campeões. O quinto colocado jogará a Liga Europa, já o sexto disputa os playoffs da Liga Conferência. As três equipes que somarem menos pontos estarão rebaixadas para a Segunda Divisão.

O Milan defende o título italiano e contará com forte concorrência na disputa pelas primeiras posições. A rival Internazionale ergueu a taça na temporada 2020/2021 e promete fazer boa campanha. Juventus, Napoli, Roma e Lazio despontam como candidatos na luta pelo título.

O Campeonato Italiano contará com importante mudança para esta nova temporada nos critérios de desempate da classificação. Se houver igualdade no número de pontos, será realizado um jogo extra, como final do torneio.

TIMES PARTICIPANTES

Atalanta

Bologna

Cremonese

Empoli

Fiorentina

Hellas Verona

Inter de Milão

Juventus

Lazio

Lecce

Milan

Monza

Napoli

Roma

Salernitana

Sampdoria

Sassuolo

Spezia

Torino

Udinese

ONDE ASSISTIR

A transmissão do Campeonato Italiano será exclusiva dos canais ESPN e do Star+ por meio do streaming.