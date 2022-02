Campinense x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

O São Paulo estreia nesta quinta-feira, 24, na Copa do Brasil. Sem ter se classificado para a Copa Libertadores, o tricolor paulista iniciará seu caminho na competição nacional ainda na primeira fase. Com quatro jogos de invencibilidade, o clube viaja até a Paraíba para enfrentar o Campinense, que conseguiu o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro no ano passado. Um empate em Campina Grande garante os paulistas na segunda fase do torneio.

ONDE ASSISTIR?

Campinense x São Paulo não terá transmissão pelo SporTV (canal fechado) e Premiere (pay-per-view). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Governador Ernani Sátyro, “O Amigão”, em Campina Grande, Paraíba.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

CAMPINENSE : Mauro Iguatu; Felipinho, Vinícius Santana, Cleiton e Filipe Ramon; Rafinha, Serginho Paulista e Dione; Juninho Potiguar, Matheus Régis e Olávio. Técnico : Ranielle Ribeiro.

: Mauro Iguatu; Felipinho, Vinícius Santana, Cleiton e Filipe Ramon; Rafinha, Serginho Paulista e Dione; Juninho Potiguar, Matheus Régis e Olávio. : Ranielle Ribeiro. SÃO PAULO: Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Miranda e Reinaldo; Nestor, Gabriel Sara, Alisson; Nikão, Rigoni e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de vitória importante no clássico contra o Santos, por 3 a 0, além de uma sequência invicta de quatro jogos. Por sua vez, o Campinense também venceu seu último jogo, pela Copa do Nordeste, contra o Sousa, por 2 a 1.