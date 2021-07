Canadá x Brasil: onde assistir, horário e escalação das equipes

Depois de passar de forma invicta pela fase de grupos, a Seleção Brasileira de Futebol Feminino vai enfrentar, pelas quartas de final, a equipe do Canadá, nesta sexta-feira, às 5h00 (de Brasília). A partida vai ser realizada no estádio de Miyagi. O empate no tempo normal levará a decisão para a prorrogação, em dois tempos de 15 minutos. Se o empate persistir, o jogo será definido nas penalidades. A equipe que perder se despedirá das Olimpíadas de Tóquio 2020 e vai dar adeus à chance da medalha de ouro.

ONDE ASSISTIR

Canadá x Brasil terá transmissão ao vivo pelos canais Globo, SporTV, BandSports e Globoplay. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 5h00 (de Brasília), no estádio de Miyagi, em Myiagi.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Canadá: Sheridan; Lawrence, Buchanan, Zadorsky e Riviere; Scott, Grosso, Beckie, Fleming e Prince; Sinclair.Técnica: Beverly Priestman

Brasil: Bárbara; Bruna Benites, Érika, Rafaelle e Tamires; Formiga, Andressinha, Duda e Marta; Bia Zaneratto e Debinha. Técnica: Pia Sundhage.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Ambas as seleções chegam a decisão desta sexta-feira invictas nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020.

Pelo grupo E, o Canadá não teve vida fácil e se classificou na 2ª colocação, com 5 pontos, depois de ter vencido apenas o Chile (2 a 1) na primeira fase. Os outros dois pontos foram conquistados em empates contra o Japão (1 x 1) e Grã-Bretanha (1 a 1).

A seleção brasileira se classificou para a fase mata-mata ao passar sem dificuldades pelo grupo F. A equipe de Pia Sundhage goleou a seleção chinesa na estreia, por 5 a 0, empatou com a Holanda em 3 a 3, e venceu, com o time reserva, a equipe da Zâmbia pelo placar de 1 a 0. O Brasil não se classificou em primeiro porque a Holanda teve um saldo maior.