Bicampeão mundial de surfe defendendo as cores do Brasil entra para Guinness Book, o livro dos recordes. Mas esqueça Gabriel Medina ou Mineirinho, quem conseguiu o feito de oito minutos ‘dropando’ a Pororoca foi o labrador Bono.

Ao lado de seu dono, o carioca Ivan Moreira, o cão surfista percorreu 1.700 metros do fenômeno natural em um Stand Up Paddle na região de Arari, no Maranhão.