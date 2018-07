Capitão Alessandro: ‘É o ápice’

Em cinco anos de Corinthians, o lateral Alessandro já ganhou sete títulos. No Mundial de Clubes, o mais antigo jogador do elenco corintiano foi escolhido para ser o capitão. “É muita alegria, somos muitos privilegiados de viver esse momento. Não consigo achar palavras para descrever meu sentimento. Eu estava muito feliz com a conquista da Libertadores, mas o Mundial é o ápice.’

Para o lateral, o trabalho do elenco corintiano para o Mundial foi perfeito. “A luta foi muito grande, mas a conquista veio por um trabalho perfeito, muito organizado. Não é fácil chegar aqui e enfrentar o Chelsea, mesmo tendo vencido a Libertadores. Foi o fim de uma ansiedade danada, dormindo pouco.”

Para Alessandro, o Corinthians ainda tem muito o que vencer, mesmo tendo conquistado todos os títulos que faltavam em sua coleção. “Eu acho que o clube tem muito gás, está preparado para lutar por qualquer título. Temos elenco, temos estrutura, não podemos nos acomodar. Que a gente tenha sede de vitória, é o que está fazendo a gente conquistar títulos.”