Mesmo à distância, Romarinho provocou a torcida do Palmeiras após a vitória do Corinthians, por 1 a 0, no primeiro dérbi do Allianz Parque. O jogador, que agora está no Al-Jaish, do Catar, ficou marcado como carrasco do time alviverde: foram cinco gols em cinco clássicos.

No vídeo divulgado pelo clube após o jogo, o atacante disse que “já sabia” que o Corinthians ganharia novamente do Palmeiras.