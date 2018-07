Cássio deve ser o goleiro da seleção brasileira?

O goleiro Cássio foi eleito o melhor jogador do Mundial de Clubes, após ser decisivo na conquista do Corinthians. Na final deste domingo, ele fez algumas defesas milagrosas e garantiu a vitória corintiana por 1 a 0 sobre o Chelsea, em Yokohama, no Japão. Além disso, o camisa 12 já havia decidido para os alvinegros, na Libertadores, quando salvou uma bola contra Vasco, pelas quartas de final.

Com a mudança no comando técnico da seleção brasileira e a instabilidade dos últimos goleiros convocados por Mano Menezes, a vaga titular está em aberto para a disputa da Copa das Confederações e da Copa do Mundo.

[poll id=”458″]

[galeria id=5445]