Cássio, que se aquece no gramado, ainda não sofreu gols na Libertadores

Os goleiros do Corinthians fazem aquecimento no gramado do Pacaembu. Cássio, desde que assumiu o posto de Júlio César, na partida contra o Emelec, ainda não sofreu gols. Se mantiver a boa fase, leva o Corinthians para a sua primeira final de Libertadores. Como fez 1 a 0 na Vila, com Emerson, semana passada, o Corinthians joga pelo empate.

A decisão poderá ir para os pênaltis caso o Santos devolva o placar de 1 a 0. O Santos joga de azul no Pacaembu. O time também faz seu aquecimento no gramado.