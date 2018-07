Cavani posta foto em homenagem a Suárez antes de jogo contra a Colômbia

Uma hora antes da decisão entre Colômbia e Uruguai deste sábado, o atacante Edinson Cavani postou uma foto na sua conta oficial no Twitter em homenagem a Luis Suárez. Segurando a camisa do companheiro, o uruguaio escreveu a mensagem “Lucho con nosotros” (Lucho é apelido de Luis) em quatro línguas para dizer que Suárez está com o time, ao menos em pensamento.





Suárez foi punido pela Fifa por morder o zagueiro italiano Chiellini no último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo. O gancho foi de 9 jogos oficiais mais quatro meses afastado de qualquer atividade que envolva futebol. A punição foi considerada injusta pelos uruguaios, que repetem mensagens de apoio ao atacante.