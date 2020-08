Caxias x Grêmio: onde assistir, horário e campanhas

Caxias e Grêmio iniciam a decisão do Campeonato Gaúcho nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio Centenário, em Caxias do Sul. A partida entre os campeões do primeiro e segundo turno, respectivamente, terá transmissão na TV aberta e no pay-per-view.

Onde assistir Caxias x Grêmio?

É possível assistir ao vivo pela TV Globo (para o Rio Grande do Sul) e pelo canal Premiere.

Horário

A final do Campeonato Gaúcho será às 21h30, nesta quarta-feira.

Jogo da volta

Será no próximo domingo, dia 30, às 16h, na Arena do Grêmio.

Campanha de Caxias x Grêmio

No primeiro turno, o Caxias acabou como líder do Grupo B e o Grêmio ficou em segundo, com dez e nove pontos, respectivamente. Na semi, o Caxias passou pelo Ypiranga e o Grêmio pelo Inter, ambos por 1 a 0. Se encontraram na final e o time de Caxias do Sul venceu por 1 a 0.

No segundo turno, o Grêmio foi quem liderou o Grupo B e o Caxias ficou apenas na terceira posição, sendo eliminado já na fase de grupos. Na semifinal, o Grêmio derrotou o Novo Hamburgo por 4 a 3 e na decisão bateu o Inter por 2 a 0.