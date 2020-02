Caxias x Inter: onde assistir e horário do jogo pelo Campeonato Gaúcho

Caxias e Inter jogam neste sábado, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho.

Caxias x Inter: onde assistir

É possível assistir ao jogo pelo canal Premiere, que também fará transmissão em seu site e aplicativo. Além disso, o Estado fará tempo real.

O Caxias entra em campo motivado após ser campeão do primeiro turno. Na decisão, a equipe derrotou o Grêmio por 1 a 0 e ficou com a taça. Já o Inter caiu na semifinal para o Grêmio e divide suas atenções entre o Estadual e a Libertadores.