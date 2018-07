CBF comete gafe e Paulinho ‘volta’ para o Corinthians

O que a torcida do Corinthians mais desejava, aconteceu. Paulinho retornou ao Corinthians… Pelo menos foi o que mostrou a CBF. Na imagem exibida com os convocados para os amistosos contra Coreia do Sul e Zâmbia, o nome do volante apareceu relacionado à equipe paulista.

Passados alguns minutos, os assessores da CBF viram a gafe e corrigiram o erro. O meio campista chegou ao Tottenham em julho deste ano e é titular absoluto da equipe de Luiz Felipe Scolari.