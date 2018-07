CBF erra e renda de Cruzeiro x Santos chega a R$ 204 milhões

A CBF cometeu erros ao divulgar dados relacionados às rendas de algumas partidas do Campeonato Brasileiro. No espaço reservado às estatísticas, no seu site, rodadas do torneio trazem valores desproporcionais. No maior equívoco, a renda do confronto entre Cruzeiro e Santos, disputado no último dia 17, no Mineirão, chegou a R$ 204.765.800,00.

O valor, na verdade, é de R$ 2.047.658,00, com 39.215 ingressos vendidos (veja abaixo). A entidade, inclusive, aponta a partida como a dona da maior renda do Brasileirão. Os erros reaparecem nas outras rodadas. A renda da 16.ª, por exemplo, chegou a um total de R$ 145.868.563,50.

Com isso, o total arrecadado também é desproporcional. Segundo a CBF, o Brasileirão, em 182 jogos, acumulou R$ 1,28 bilhão, com média de R$ 7 milhões por partida. O número de confrontos, por sua vez, também é errado. Até agora, 190 partidas foram disputadas no campeonato. O gráfico montado pela entidade inclui, além disso, uma inexistente rodada 28 – ela será disputada, de fato, apenas no dia 12 de outubro.