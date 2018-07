CBF tenta provocar a desunião dos clubes com a ‘Taça das Bolinhas’?

A entrega da ‘Taça das Bolinhas’ para o São Paulo tem caráter político, segundo afirma o presidente reeleito do Clube dos 13, Fábio Koff. O dirigente acusa o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, de tentar provocar a desunião dos clubes brasileiros para ter mais poder no comando do futebol.

Tudo tem explicação. Teixeira é contra Fábio Koff e apoiou o derrotado Kléber Leite na eleição do Clube dos 13. O mandatário da CBF, no entanto, não conseguiu sair vitorioso, principalmente pela atuação nos bastidores do São Paulo.

Opinião de Fábio Koff sobre a entrega das Taça das Bolinhas, divulgada em nota. “A CBF teve 18 anos para decidir o destino da taça . Tomar tal atitude justamente no momento em que os clubes reafirmaram sua independência em relação à CBF tem um só objetivo: nos dividir. São Paulo, Flamengo e Sport continuam unidos, independentemente do destino do troféu.”

O São Paulo brigava com o Flamengo para receber a Taça das Bolinhas – tudo pela polêmica da Copa União de 1987. Neste ano, o Flamengo ganhou o módulo verde (primeira divisão), e o Sport o módulo amarelo (como uma Série B). Os clubes deveriam realizar um quadrangular final, o que não aconteceu. A CBF, então, decidiu dar o título para o Sport.

Além da ‘Taça das Bolinhas’, a CBF utiliza outros artifícios para “tentar desunir os clubes”. Regalias para a Copa do Mundo serão oferecidas para dirigentes e o São Paulo pode perder apoio na sua tentativa de organizar o Mundial de 2014, no Morumbi.

Fica difícil dizer até onde essa briga de dirigentes chegará. Mas se o São Paulo está disposto a afirmar sua postura de independência, poderia dividir a Taça das Bolinhas com o Flamengo.

Abaixo, os votos na eleição do Clube dos 13

Votaram em Fábio Koff: Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Bahia, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Guarani, Internacional, Palmeiras, Portuguesa, São Paulo e Sport

Votaram em Kléber Leite: Botafogo, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Goiás, Santos, Vasco e Vitória

Leia a nota completa da decisão da CBF de dar a taça ao São Paulo