Ceará x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalação das equipes

Com ambições parecidas, Ceará e Athletico-PR se enfrentam neste domingo, no Castelão. O jogo, válido pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 19h.

ONDE ASSISTIR

Ceará x Athletico-PR terá transmissão ao vivo na TNT. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre cearenses e paranaenses acontece às 19h (de Brasília), no Castelão.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Ceará: Richard; Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, Sobral e Vina; Lima, Léo Chú e Cléber. Técnico: Guto Ferreira.

Athletico-PR: Santos; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Christian, Canesin (Cittadini) e Carlos Eduardo; Nikão e Kayzer. Técnico: Paulo Autuori.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Ceará vem de vitória por 2 a 1 diante do Palmeiras, em casa. O Athletico também vem de resultado positivo. O time paranaense venceu o Flamengo por 2 a 1, na Arena da Baixada.