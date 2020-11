Ceará x Atlético-MG: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Em momentos distintos no campeonato, Ceará e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, às 16h, no Castelão, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo canal Premiere.

DATA

O confronto entre cearenses e mineiros será neste domingo, às 16h, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Ceará x Atlético-MG terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para Ceará e Minas Gerais) e pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do confronto.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Ceará : Fernando Prass; Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, Ricardinho e Vina; Fernando Sobral, Léo Chú e Cléber (Felipe Vizeu). Técnico : Guto Ferreira.

Atlético : Everson; Gustavo Henrique, Bueno, Igor Rabello, Arana; Jair, Nathan, Zaracho, Sasha, Keno e Marrony. Técnico: Leandro Zago.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Ceará vem de eliminação na Copa do Brasil. No meio da semana, a equipe alvinegra empatou com o Palmeiras por 2 a 2, no Castelão, e não se classificou para à semifinal do torneio. Pelo Brasileirão, o time do técnico Guto Ferreira não vence faz três jogos.

O Atlético também vem de um tropeço. Em meio a um surto de covid-19 no departamento de futebol, a equipe mineira perdeu para o Athletico-PR por 2 a 0, em casa, e viu seus adversários se aproximarem do primeiro lugar.