Ceará x Bahia: onde assistir ao jogo, escalação e classificação

Ceará e Bahia fazem o clássico nordestino da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no domingo, às 20h, na Arena Castelão, em Fortaleza, e terá transmissão na TV fechada e pay-per-view.

Onde assistir Ceará x Bahia ao vivo?

O jogo vai passar no canal TNT e no Premiere e o Estadão fará transmissão em tempo real.

Escalação

A definir

Horário

A partida será às 20h, horário de Brasília.

Classificação

As equipes estão em situações bem distintas. O Bahia empatou fora de casa em 1 a 1 com o São Paulo na rodada passada e chegou ao quarto lugar, com sete pontos. O Ceará perdeu em casa por 3 a 0 para o Vasco e amarga a penúltima posição, com apenas um ponto.