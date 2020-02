Ceará x Bahia: onde assistir e escalação do jogo pela Copa do Nordeste

Ceará e Bahia se enfrentam neste sábado, às 16h, no Castelão, em Fortaleza, pela quarta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão pela internet e pela TV aberta.

Onde assistir ao vivo Ceará x Bahia

O torcedor pode assistir ao vivo à partida no SBT (para Bahia e Ceará) e também é possível acompanhar a transmissão online pelo Youtube da Copa da Nordeste e do Live FC.

Escalação Ceará x Bahia

Ceará : Fernando Prass; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Klaus e Bruno Pacheco; Charles, W. Oliveira, Fernando Sobral e Felipe Baxola; Leandro Carvalho (Bergson ou Vinícius) e Rafael Sóbis. Técnico : Enderson Moreira

: Fernando Prass; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Klaus e Bruno Pacheco; Charles, W. Oliveira, Fernando Sobral e Felipe Baxola; Leandro Carvalho (Bergson ou Vinícius) e Rafael Sóbis. : Enderson Moreira Bahia: Anderson; João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore e Flávio; Élber, Clayson e Rossi (Daniel); Gilberto. Técnico: Roger Machado.

Situação das equipes

O Ceará tem uma campanha de três empates nas três primeiras rodadas, resultados que o deixam na sétima posição do Grupo B, com três pontos. Já o Bahia aparece com quatro pontos na sexta posição do Grupo A.