Ceará x Bahia: onde assistir, horário, arbitragem e histórico

Ceará e Bahia iniciam neste sábado a decisão da Copa do Nordeste. A primeira partida da final acontecerá às 16h no estádio de Pituaçu, em Salvador, local que também será palco da grande final, que ocorrerá na terça-feira.

Onde assistir Ceará x Bahia ao vivo?

A partida terá transmissão pelo canal SBT (para o Nordeste) e também pelo canal de streaming Live FC e pelo youtube da Copa do Nordeste.

Horário

Ceará x Bahia jogarão às 16h deste sábado, horário de Brasília.

Arbitragem

O árbitro da decisão será Wagner Reway-PB, que terá como assistentes Oberto da Silva Santos e Kildenn Tadeu Morais de Lucena, ambos da Paraíba. O quarto árbitro será Rafael Carlos Salgueiro Lima-AL.

Copa do Nordeste tem VAR?

Sim, a decisão terá a utilização do VAR e o árbitro responsável pelo vídeo é Gilberto Rodrigues Castro Junior.

Histórico

De acordo com informações do site do Ceará, o retrospecto é bem equilibrado. O Ceará venceu 20 jogos, o Bahia 24 e foram ainda 25 empates.

Campanha na Copa do Nordeste

Na semifinal, o Ceará derrotou o rival Fortaleza por 1 a 0, mesmo resultado que ele fez diante do Vitória, pelas quartas de final. Na fase de grupos, o time cearense ficou na segunda colocação, com 14 pontos.

Já o Bahia derrotou o Confiança por 1 a 0 na semifinal. Nas quartas, bateu o Botafogo-PB por 3 a 1. E na fase de grupos, ficou em segundo no Grupo A, com 17 pontos.