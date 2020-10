Ceará x Corinthians: onde assistir, escalação e arbitragem

Ambos precisando dar início a uma nova fase, Ceará e Corinthians se enfrentam neste domingo, às 20h30, no Estádio Castelão, em Fortaleza, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Ceará aparece com 15 pontos e na 14ª colocação. O time vem de um empate sem gols com o Athletico-PR. Já o Corinthians empatou em 1 a 1 com o Santos na última quarta-feira e após o resultado, se encontra na 15ª colocação, com 15 pontos.

ONDE ASSISTIR

Ceará x Corinthians terá transmissão pelo canal Premiere e o Estadão fará tempo real da partida.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Ceará: Fernando Prass; Eduardo, Luiz Otávio, Eduardo Brock e Bruno Pacheco; Charles, Ricardinho, Fernando Sobral, Vinicius e Leandro Carvalho; Rafael Sobis

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Bruno Méndez e Lucas Piton; Gabriel, Roni, Gustavo Mantuan, Luan e Léo Natel; Jô

ARBITRAGEM

Árbitro: Anderson Daronco-RS

Árbitro Assistente 1: Rafael da Silva Alves-RS

Árbitro Assistente 2: Michael Stanislau-RS

Quarto Árbitro: Leo Simão Holanda-CE

Analista de Campo: Marcos Antonio da Silva Sampaio-CE

Árbitro de Vídeo: Gilberto Rodrigues Castro Junior-PE

Assistente de Árbitro de Vídeo 1: José Woshington da Silva-PE

Assistente de Árbitro de Vídeo 2: Clovis Amaral da Silva-PE

Observador de VAR: Vidal Cordeiro Lopes-BA