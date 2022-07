Ceará x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Corinthians entra em campo neste sábado, às 21h, para enfrentar o Ceará, no Castelão, pela 17ª rodada do Brasileirão. O time paulista é o vice-líder, com 29 pontos, e pode assumir a ponta em caso de um tropeço do Palmeiras. Os donos da casa abrem a zona de rebaixamento, com 18 pontos.

ONDE ASSISTIR

Ceará x Corinthians terá transmissão no SporTV (canal fechado) e Premiere (pay-per-view). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h (horário de Brasília), no Castelão, em Fortaleza-CE.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Ceará : João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Victor Luís; Richard, Rodrigo Lindoso, Lima, Vina e Mendoza; Matheus Peixoto. Técnico : Marquinhos Santos.

: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Victor Luís; Richard, Rodrigo Lindoso, Lima, Vina e Mendoza; Matheus Peixoto. : Marquinhos Santos. Corinthians: Cássio; Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo, Lucas Piton; Du, Roni, Giuliano; Adson, Mosquito e Róger Guedes. Técnico: Vítor Pereira. ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de uma derrota por 1 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro, pelo jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil, mas garantiu a classificação. O Ceará, por sua vez, derrotou o Fortaleza por 1 a 0, mas foi eliminado.