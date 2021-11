Ceará x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Corinthians visita o Ceará nesta quinta-feira, no Castelão, pela 35ª rodada do Brasileirão. Sem vencer fora de casa há sete jogos, o time paulista precisa vencer para não correr riscos de sair do G-4. os comandados de Sylvinho ocupam a quarta colocação, com 53 pontos. O alvinegro cearense é o nono, com 46.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

Ceará x Corinthians terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 20h (horário de Brasília), no Castelão, em Fortaleza-CE.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Ceará : João Ricardo; Gabriel Dias, Messias, Gabriel Lacerda, Bruno Pacheco; Fabinho, Sobral, Lima, Vina, Mendoza, Jael. Técnico : Tiago Nunes.

: João Ricardo; Gabriel Dias, Messias, Gabriel Lacerda, Bruno Pacheco; Fabinho, Sobral, Lima, Vina, Mendoza, Jael. : Tiago Nunes. Corinthians: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Gabriel Pereira, Du Queiroz, Renato Augusto e Róger Guedes; Jô. Técnico: Sylvinho.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de vitória por 2 a 0 no clássico com o Santos, na Neo Química Arena, enquanto o Ceará vem de empate por 1 a 1 com o Atléticoo-GO, fora de casa.