Ceará x Coritiba: onde assistir, escalação e arbitragem

Após dois empates consecutivos no Brasileirão e uma derrota na final do Estadual, o Ceará recebe o Coritiba neste sábado, às 19h, no Castelão, em busca da reabilitação. A partida válida pela 18ª rodada vai ter transmissão na TV fechada e no pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

Ceará x Coritiba terá transmissão pelos canais TNT e Premiere e o Estadão fará tempo real do confronto.

ESCALAÇÃO

Ceará: Fernando Prass; Eduardo (Samuel Xavier), Eduardo Brock, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, Charles, Fernando Sobral e Vinicius; Rafael Sóbis e Léo Chú.

Coritiba: Natanael, Nathan Silva, Sabino e William Matheus; Matheus Sales e Galdezani (Matheus Bueno); Yan Sasse (Neilton), Giovanni Augusto e Robson; Rodrigo Muniz.

CLASSIFICAÇÃO

O Ceará é o 14º colocado, com 19 pontos. Na rodada passada, o time comandado por Guto Ferreira empatou com o Fluminense, no Maracanã, por 2 a 2. Já o Coritiba vem de derrota por 2 a 1 para o Santos e entra na rodada ocupando o 18º lugar, com 16 pontos.

ARBITRAGEM