Ceará x Flamengo: onde assistir, escalação e classificação

Ceará e Flamengo se enfrentam neste domingo, às 18h, no Castelão, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão pelo pey-per-vier.

Ceará x Flamengo: onde assistir

O jogo poderá ser assistido ao vivo pelo canal Premiere, que transmitirá o confronto para todo o Brasil. O Estadão fará tempo real da partida.

Escalação

Ceará: Fernando Prass; Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio e Bruno pacheco; Charles, William Oliveira e Vina; Fernando Sobral, Leandro Carvalho e Cléber

Flamengo: Gabriel Batista; Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira (Gustavo Henrique) e Filipe Luís; Thiago Maia, Gerson, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol.

Classificação

O Ceará inicia a rodada na 12ª colocação, com 10 pontos. Em seu último jogo, a equipe alvinegra perdeu para o Internacional, no Beira-Rio, por 2 a 0 e emplacou sua quinta derrota no torneio.

O Flamengo inicia a décima rodada na 2ª colocação, com 17 pontos, atrás do Internacional. Em sua última partida, a equipe rubro-negra venceu o Fluminense, no Maracanã, por 2 a 1, e emplacou sua quarta vitória seguida na competição.