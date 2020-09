Ceará x Fortaleza: onde assistir, escalação e classificação

Em busca de uma vaga no G-4, Ceará e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h, no Castelão, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico será transmitido pelo pay-per-view.

Ceará x Fortaleza: onde assistir

Leia Também Goiás x Corinthians

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, que exibirá o confronto para todo o Brasil. O Estadão fará tempo real do confronto.

Escalação

Ceará: Fernando Prass; Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Charles, William Oliveira e Vinícius; Fernando Sobral, Leandro Carvalho e Cléber.

Fernando Prass; Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Charles, William Oliveira e Vinícius; Fernando Sobral, Leandro Carvalho e Cléber. Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Quintero e Bruno Melo; Felipe e Juninho; Romarinho, David, Osvaldo e Wellington Paulista.

Classificação

O Ceará inicia a sétima rodada na 11ª colocação, com 7 pontos. No último domingo, a equipe superou o Atlético-GO por 2 a 0, em Goiás, e emplacou sua segunda vitória seguida. Por outro lado, o Fortaleza busca quebrar a sequência de vitórias e empates que acompanha a equipe nas últimas quatro rodadas. Esta será a quarta vez que as equipes se enfrentam no ano. Até aqui, os duelos foram bastante equilibrados: uma vitória para cada lado e um empate. Confira a classificação do Brasileirão.