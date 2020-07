Ceará x Fortaleza: onde assistir, escalação e horário

Ceará e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira, no estádio Castelão, às 22h30, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Cearense. O clássico vale a primeira a colocação da competição, algo que pode dar vantagem nas próximas fases.

Será a segunda rodada após o retorno da competição depois da paralisação em razão do coronavírus. A rodada anterior, ambos fizeram bonito. O Ceará, do técnico Guto Ferreira, goleou o Barbalha por 5 a 0 fora de casa. O Fortaleza, de Rogério Ceni, fez o mesmo, diante do Guarany de Sobral, clube que conta com ajuda justamente do Ceará e do Fortaleza para disputar a competição, após dispensar quase todo o elenco.

A última rodada da fase de grupos terá outros três jogos: Ferroviário x Caucaia (16h), Barbalha x Guarany de Sobral (14h) e Atlético x Pacajus (14h).

O Fortaleza lidera o Cearense com 15 pontos, seguido pelo Ceará, com 14, Ferroviário, com 13, e Guarany de Sobral, com 10. Os quatro clubes estariam classificados para a semifinal. Quem pode entrar na lista é o Atlético, que soma 9 pontos. Caucaia, Pacajus e Barbalha somam apenas três pontos e não têm chances de classificação. Na semifinal, se enfrentam o 1º x 4º e 2º x 3º.

Onde assistir Ceará x Fortaleza?

O clássico terá transmissão pela TV Diário, que exibe as imagens na TV e na internet e pelo canal do Ceará no Youtube, o VozãoTV.

Escalação de Ceará x Fortaleza

A definir

Horário

O clássico terá início às 22h30 desta quarta-feira, no Castelão.