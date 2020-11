Ceará x Palmeiras: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

O Palmeiras vai até Fortaleza enfrentar o Ceará nesta quarta-feira, às 19h, com uma grande vantagem no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão pela SporTV e também é possível assistir ao vivo pelo Premiere. O Estadão fará tempo real. Veja as principais informações da partida.

HORÁRIO

O jogo será disputado a partir das 19 horas desta quarta-feira.

ONDE ASSISTIR

Ceará x Palmeiras terá transmissão pelo canal SporTV e Premiere e o Estadão fará tempo real.

ESCALAÇÃO

Ceará: Fernando Prass; Eduardo (Samuel Xavier), Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Fabinho e Charles; Vina, Léo Chú e Rafael Sobis (Felipe Vizeu). Técnico: Guto Ferreira

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Emerson Santos, Renan e Lucas Esteves; Patrick de Paula, Zé Rafael (Ramires) e Raphael Veiga; Lucas Lima, Luiz Adriano e Willian. Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras conquistou uma grande vantagem no jogo de ida. Em casa, o time de Abel Ferreira fez 3 a 0 e joga podendo até perder por dois de diferença que se classifica. Vitória cearense por três gols leva a disputa para os pênaltis e se o Ceará golear o time alviverde (por quatro ou mais gols de diferença) é ele quem avança para a semifinal.

O embalado Palmeiras vem de vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, pelo Brasileirão. Já o Ceará perdeu por 4 a 2 para o Grêmio.

ADVERSÁRIO DA PRÓXIMA FASE

Quem passar de Ceará e Palmeiras vai enfrentar na próxima fase o classificado de América-MG e Internacional.