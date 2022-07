Ceará x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem importante desafio diante do Ceará, neste sábado, às 16h30, na Arena Castelão. O duelo entre alvinegros e alviverdes abre o segundo turno da competição.

O clube paulista (39 pontos) tem quatro pontos de vantagem na ponta do torneio, enquanto os cearenses ocupam o 12º lugar, com 24 pontos, e estão preocupados com a zona de rebaixamento.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Ceará e Palmeiras acontece neste sábado, às 16h30, na Arena Castelão, em Fortaleza.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere, por meio do pay per view. O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CEARÁ : João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Lindoso, Richardson, Lima e Vina; Mendoza e Cléber. Técnico : Marquinhos Santos.

: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Lindoso, Richardson, Lima e Vina; Mendoza e Cléber. : Marquinhos Santos. PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez (Vanderlan); Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e López (Merentiel). Técnico: Abel Ferreira.

QUEM APITA?

Árbitro : Anderson Daronco (Fifa-RS)

: Anderson Daronco (Fifa-RS) Assistente 1 : Rafael da Silva Alves (Fifa-RS)

: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) Assistente 2 : Michael Stanislau (RS)

: Michael Stanislau (RS) 4º Árbitro : Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)

: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE) VAR: Rodrigo Nunes de Sa (Fifa-RJ)

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de vitória, no Allianz Parque, sobre o Internacional, por 2 a 1. Já o Ceará foi derrotado, em Caxias do Sul, por 1 a 0, pelo Juventude.