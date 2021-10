Ceará x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após vencer o Internacional e encerrar um jejum de sete jogos sem vitória, o Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira, às 19h, na Arena Castelão, para enfrentar o Ceará, em jogo atrasado na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quarta colocada na tabela, a equipe alviverde não terá missão facilitada. Ocupando a 14ª posição, o Ceará vem de um empate conquistado nos acréscimos diante do Red Bull Bragantino e precisa se afastar da zona de rebaixamento.

ONDE ASSISTIR

Ceará x Palmeiras terá transmissão do Premiere e da TNT. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

O apito inicial está marcado para 19h, na Arena Castelão, na capital cearense.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Ceará: Richard; Igor, Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Marlon e Fernando Sobral; Mendoza e Vina; Erick e Jael; Técnico: Tiago Nunes.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony, Dudu e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

No último domingo, o Palmeiras venceu o Internacional, por 1 a 0, no Allianz Parque, e se reabilitou no torneio nacional. Já o Ceará empatou, em casa, com o Red Bull Bragantino, em 2 a 2, e acumula total de quatro jogos sem vitória.