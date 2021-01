Ceará x Red Bull Bragantino: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Após vencer o Flamengo, o Ceará recebe o Red Bull Bragantino neste domingo, às 20h30, no Castelão, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere.

ONDE ASSISTIR

Ceará x Red Bull Bragantino terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Ceará : Richard; Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, Sobral e Vina; Lima, Léo Chú e Cléber. Técnico : Guto Ferreira.

: Richard; Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, Sobral e Vina; Lima, Léo Chú e Cléber. : Guto Ferreira. Bragantino: Cleiton; Aderlan; Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Raul, Ryller e Claudinho; Helinho, Artur e Ytalo. Técnico. Técnico: Maurício Barbieri.

HORÁRIO

O jogo entre cearenses e paulistas será neste domingo, às 20h30, horário de Brasília.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Ceará vem de vitória. Na última rodada do Brasileirão, o time comandado pelo técnico Guto Ferreira venceu o Flamengo por 2 a 0, em casa, e manteve vivo o sonho de obter uma vaga na Libertadores. Já o Bragantino vem de empate. A equipe do interior de São Paulo igualou o placar por 2 a 2 diante do Atlético-MG, no Nabizão.