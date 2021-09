Ceará x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

Eliminado das competições de mata-mata e sem vencer há seis jogos no Campeonato Brasileiro, o Santos visita a Ceará neste sábado, em Fortaleza. O jogo, válido pela 21ª rodada da competição, acontece às 21h. O time paulista é o 13º, com 23 pontos. A equipe cearense vem logo à frente, com 24.

ONDE ASSISTIR

Ceará x Santos terá transmissão ao vivo pelos canais TNT, Premiere e pelo serviço de streaming HBO Max. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h (horário de Brasília), no Castelão, na capital cearense.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Ceará : Richard; Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Fabinho e Vina; Erick, Cléber (Jael) e Lima. Técnico : Tiago Nunes.

: Richard; Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Fabinho e Vina; Erick, Cléber (Jael) e Lima. : Tiago Nunes. Santos: João Paulo, Danilo Boza, Emiliano Velázquez e Wagner Leonardo; Pará, Camacho, Jean Mota e Felipe Jonatan; Marinho, Léo Baptistão e Marcos Guilherme. Técnico: Fábio Carille.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem de empate sem gols diante do Bahia, na Vila Belmiro, enquanto o Ceará vem de derrota por 2 a 0 para o Grêmio, fora de casa.