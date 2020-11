Ceará x São Paulo: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

De olho na liderança, o São Paulo visita o Ceará nesta quarta-feira, às 19h15, em partida atrasada da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere e o Estadão fará tempo real do jogo. Confira essa e outras informações da partida.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

É possível assistir ao vivo Ceará x São Paulo pelo canal Premiere e o Estadão fará tempo real.

HORÁRIO

A partida acontecerá às 19h15 desta quarta-feira.

ESCALAÇÃO

Ceará: Fernando Prass; Samuel Xavier, Tiago, Eduardo Brock e Bruno Pacheco; Fabinho, Charles, Fernando Sobral, Lima e Vina; Cléber. Técnico: Guto Ferreira

São Paulo: Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Diego Costa e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Pablo (Vitor Bueno) e Luciano. Técnico: Fernando Diniz

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo entra em campo na terceira colocação, com 37 pontos, dois a menos que o líder e vice-líder Atlético-MG e Flamengo, respectivamente. O time paulista tem três jogos a menos. Na rodada passada, a equipe de Fernando Diniz empatou em 1 a 1 com o Vasco, no Morumbi.

O Ceará aparece na 15ª colocação, com 25 pontos e precisa vencer para não se aproximar da zona de rebaixamento. O time cearense empatou em 2 a 2 com o Atlético-MG na rodada passada.